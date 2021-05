OLÜMPIATERMOMEETER | Mäest sai Eesti suurim medalilootus, sõudjate võimalused kolmekordistusid, kolme sportlased lootused kustusid

Muidugi Euroopa meistriks kroonitud maadleja Epp Mäe! Termomeetri suutsid vihaste sõitudega kuumaks ajaga ka paarisaerulise neljapaadi mehed. Kergelt kasvasid dopingusüüdistustega võitleva maadleja Heiki Nabi võimalused, märkimisväärseid muutusi – nii tõuse kui ka langusi – oli kümnevõistlejate hulgas. Kolme atleedi väljavaated kukkusid ametlikult nulli. Uue tulijana lisasime tabelisse maastikurattur Janika Lõivu.

Kokku mõõtsime olümpiatermomeetriga 28 Eesti atleedi või võistkonna medalivõimalusi. Neid, kelle tõenäosus Tokyos poodiumile jõuda on üle 10%, on kümme. Esimest korda sai ületatud 50% piir.

„Olümpiatermomeeter” on rubriik, mis näitab, kui kuum konkreetne sportlane parasjagu on – see näitaja muutub uute tulemuste ja muude asjaolude järgi olümpia alguseni välja.