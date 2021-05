Boriss Šipunov: ootame piiride avanemist! Igas mõttes! OSA 4

See on väga pikk teekond. See ei tähenda, et mul on nurga taga raha täis kohver ja ma sõidan praegu seda klubidele jagama.

On tulnud aeg selleks, et panna i-dele täpid. Meil pole väljaõppinud treenereid, kellel on sertifikaat saalijalgpalli väljaõppe kohta. Kes saavad ette valmistada konkurentsivõimelisi mängijad mitte üksnes eesti saalijalgpalli turul, vaid ka rahvusvahelisel tasemel. Tooksin sellise näite: tahame hiina keele selgeks õppida, võtame hiina keele õpiku ja räägime omavahel. Õpime midagi ära, räägime õpiku alusel. Ent kui sõidame Hiina, meile öeldakse, millest te räägite üldse? Kas see on hiina keel? Ning kuulates neid, saame me aru, milline see hiina keel on. Nii ka meie saalijalgpalliga. Jah, me tegime midagi. Auguri endine treener Mark Large sõitis ise kohale ja sai UEFA B-litsentsi, õppis Soomes, ta sai esimeseks ning ainsaks treeneriks Eestis, kes on saanud saalijalgpalli spetsialisti kvalifikatsiooni.