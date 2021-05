Argentina prokuratuur süüdistab seitset inimest jalgpallilegendi Diego Maradona tapmises

ESPN-i teatel on prokuratuur keelanud süüalustel riigist lahkuda. Süüdimõistva kohtuotsuse puhul ootab süüdistatavaid ees 8 - 25 aasta pikkune vanglakaristus. Teiste hulgas on süüdistus esitatud neurokirurgile Leopoldo Luquele, kes Maradonale operatsiooni tegi ja psühhiaatrile Agustina Cosachovile, kes argentiilase eest hoolitses. Mõlemad mehed on süüdistusi eitanud. Lisaks on süüdistuse saanud kaks medõde, üks medõe koordinaator, üks arst ja psühholoog.