Tipneri karikavõistlustel loositi kokku avaringi paarid

Viljandi JK Tulevik (PL) vs. FC Lelle (IV liiga) võitja - Tallinna FC Olympic Olybet (IV liiga) vs. FC Hiiumaa (II liiga) võitja

FC Elva vs. Tartu Team Helm võitja - FC Tallinna Wolves vs. Tallinna JK Jalgpallihaigla võitja

Viimsi Lõvid vs. Tallinna FC Flora U19 võitja - Rumori Calcio II Tallinn vs. FCP Pärnu (RL) võitja

FC Nõmme United vs. Jõgeva SK Noorus-96 võitja - Märjamaa Kompanii vs. SK Imavere võitja

FC Kose (II liiga) vs. Tallinna FC Maksatransport (III liiga) võitja - Raplamaa JK vs. RL. Wolfram FC võitja

JK Narva Trans (PL) vs. IBK Here for Beer (RL) võitja - Ida-Virumaa FC Alliance (ELB) vs. Tartu JK Welco X (III liiga) võitja