Hollandi koondise kapten Virgil van Dijk (esiplaanil) jääb EM-ist eemale. Hollandi koondist peavad vedama Frenke de Jong (vasakult), Memphis Depay ja Georgino Wijnaldum. Foto: MAURICE VAN STEEN, EPA/Scanpix

Hollandis armastatakse öelda, et nende jalgpallikoondisel on 17,5 miljonit peatreenerit. Täpselt niipalju elab inimesi riigis, mis on oma pindalalt Eestist väiksem.