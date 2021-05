Idanaabrid kurdavad jäähoki MM-i eel nõrga koosseisu üle, ometi on suurim favoriit just Venemaa

Valitsev olümpiavõitja Venemaa (ametlikult mängitakse küll Venemaa olümpiakomitee lipu all - A.K) tahab igalt turniirilt kuldmedalit. Idanaabrite meedia on MM-i eel kõvasti häirekella löönud, sest koosseisu peetakse nõrgapoolseks ja kogenematuks.

Venelaste nimekirjas on koguni 16 MM-i debütanti. Võistkonna liidriks peetakse Philadelphia Flyersi kaitsjat Ivan Provorovit. Õhus on ka võimalus, et koondisega liitub Minnesota Wildi ründetäht Kirill Kaprizov. Portaal Championat.com-i hinnangul on selle tõenäosus 50 protsenti.