Podcast “Kuldne geim” | Eesti võrkpalliturul toimub huvitavaid ja ennenägematuid asju​

*Selgub, et stuudios on mitu poola keele asjatundjat.

*Üks Twitteri säuts võib rääkida rohkem kui karp Raffaellot.

*Miks peab mängija hoidma mitu kuud saladust, kuigi on uue klubiga käed juba löönud?

*Kas Renee jätkab karjääri Eestis või välismaal?

*Miks Alar Reneed oma meeskonda ei tahtnud?

*Värske sõnum ütleb, et Robert jätab Kuldliiga tänavu siiski vahele.

*Eesti naiste ebaõnnestunud EM-valikturniir. Kas ise olime kehvad või vastased mängisid lihtsalt paremini?

*Millistes elementides ja millistel positsioonidel jäi Eesti vastastele seekord kõige selgemalt alla?

*Kuidas suhtuda Lorenzo Micelli paljuräägitud süsteemi?

*Kas Andrei Ojamets suutnuks koondise finaalturniirile tüürida?

*Üleminekud, üleminekud ja üleminekud! Kuu aja jooksul on toimunud palju põnevat.

*Credit24 Meistriliiga klubide ülevaade. Tartu Bigbankil on meeskond sisuliselt koos, aga mitmes teises suurklubis on justkui vaikus. Milles asi?

*Tartu Bigbankiga liitus huvitav trio: Martti Juhkami, Taavet Leppik ja Valentin Kordas.

*Üks Eesti klubi peab plaani eurosarjas osalemiseks.

*Esmakordselt Eesti võrkpalliajaloos? Mängija vahetas Eesti-siseselt klubi agendi kaudu.

*Saaremaa Võrkpalliklubi juhtimise on üle võtnud peatoetaja Ivar Alt, ent küsimusi mängijate palkamise protsessi osas jagub.

*Rahvusmeeskond alustab koondisesuve. Millises seisus on Eesti ja millises Läti?

*Kolm mängijat, kellel koondisetrio soovitab eelolevates kohtumistes silma peal hoida.