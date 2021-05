Eesti jalgrattur tuli Prantsusmaal esikolmikusse, Räim keeras tiimiga käki kokku

„Pidin täna jokkerit mängima, ennast säästma ja pundis heal positsioonil hoidma. Esimese äramineku magasime maha, aga ei hakanud ka kohe rapsima, et seda tagasi tuua. Esimesel tõusul sõideti jupikaupa järgi ja ma isegi murdusin korraks nagu ikka ning proovisin, aga valel ajal vales kohas. Enamus töö tegi täna Miku tiim, müts maha selle ees, kuidas poolakad vunkida suudavad. Mingi hetk läks mõne teise tiimi sell ka appi ja korraks saatsin ka enda tiimikaaslase tööd rügama. Viimasel lõpuringil toodigi see 24 meest tagasi, kus meil oli samuti kaks meest sees ja tuli ennast pundifinishiks valmis panna. Kuna ring oli mulle väga tuttav, sest olen samal etapil kunagi varem 2. olnud ja 2019. aastal võitsin selle etapi, siis teadsin täpselt, mida tegema pean, kus positsioneerida ja millal sprinti alustada. Sellest hoolimata suutsin ikka ebaõnnestuda, vahest on äkkolukordades pea nagu lauajalg, aga mis teha,“ võttis Lauk sõidu kokku.

„Keerasime tiimiga korraliku käki kokku ja pidime kuidagi päeva päästma. Alguses magasime äramineku maha. Teised tegid tööd ja ma lootsin, et kui vahe väikeseks läheb, siis ründan tagant ja sõidan ette järgi, kahjuks jäi see just tõusunuki peale. Enesetunne oli täna kehv, pulss oli laes ning kui pidin oma lükke tegema, siis hakkas pistma. Tundsin, et vedasin tiimi alt, aga samas enesetunde järgi poleks saanud paremat ka teha. Tiim tegi terve päeva tööd, õnneks saime appi endale Vini Zabu ja ühe Iisraeli kontinentaalmeeskonna ratturi. Vahe oli pidevalt 1 minut, aga kuidagi ei tahtnud väheneda. Lõpuringidele jõudes läks ilm kehvaks ja hakkas sadama. Ütlesin siis meestele, et riskin ja hakkan ka tööle, sest muidu oleks meil kokkuvõte ka läinud. Tegin mõned pikemad ja kõvemad vahetused ning viimasel ringil saimegi pundi eest kätte. Vihmaga läks endal tunne veidi paremaks ning finishis proovisin ise hakkama saada, sest teised olid oma osa teinud. Lõpuks 4. koht, mis ei anna punkte ega midagi muud, aga arvestades, millises olukorras me vahepeal olime, siis päästsime päeva kuidagi ära. Homme enam sama viga ei korda ning ilma meieta ei tohi ära minna mitte ükski suurem grupp! 2. etapil on veidi rohkem tõuse ja ma siiralt loodan, et enesetunne taastub, siis peaks kõik taas võimalik olema,“ lisas Räim.