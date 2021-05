Võidukas Liverpool tõusis enne viimast vooru Meistrite liiga kohale

Liverpooli mängijad rõõmustamas Roberto Firmino (keskel) tabamuse üle. Foto: Gareth Copley / POOL, EPA/Scanpix

Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel on hooaja lõpuni jäänud veel üks voor. Kui vahepeal tundus, et mullune meister Liverpool võib Meistrite liiga unistuse maha matta, siis viimase vooru eel on tõustud ikkagi neljandale kohale.