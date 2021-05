Tuuli Tomingas pani kokku oma tiimi ja valmistub olümpiaks koondisest eraldi

Nüüdseks on selge, et senisest peatreenerist Tobrelutsust ei saa koondises Svoboda abilist, vaid ta soovib keskenduda nimetatud kolmele atleedile.

Tomingas rõhutab, et tegu pole mässuga süsteemi vastu, vaid ta usub siiralt, et see on parim tee eesmärkide saavutamiseks.