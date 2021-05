FIFA otsuse järel on Getulio Aurelio Fredol käigud otsas. Välismaine õlekõrs tundub ka ebatõenäoline

„FIFA otsus näitab, et meie poolt läbi viidud distsiplinaarmenetlus on sooritatud vastavalt reeglitele,” sõnas Uiboleht Delfi Spordile. „FIFA ei tee ühtegi otsust automaatselt. Saatsime neile kõik vajalikud materjalid ja nad tegid oma otsuse nende materjalide põhjal.”

Seega on praeguseks jõudnud juhtum seisu, kus brasiillane ei saa otsust enam edasi kaevata. Seda nii FIFA-s kui ka Eesti Jalgpalli Liidus. „FIFA peegeldab kohaliku alaliidu otsuse ülemaailmseks. Kui nad on materjalidega tutvunud ja leiavad, et tehtud otsus on õige, siis nemad seda enam üle vaatama ei hakka,” selgitas Uiboleht, et Fredo ei saa otse FIFA-sse pöörduda ning Eesti Jalgpalli Liidus on ka lõplik otsus langetatud ja seda ei ole võimalik enam kuhugi edasi kaevata.