Peaaegu terve kohtumise vähemuses mänginud Paide Linnameeskond kaotas Viljandi Tulevikule

„Meil oli hoopis teine mänguplaan. Need läksid seetõttu (punase kaardi) soiku. Suhtumine oli hea. Etteheiteid mängijatele ei ole. See on õppimise koht. Konda teab ise ka, mida ta tegi ja mida oleks võinud teha,” sõnas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko Soccernet.ee vahendusel.

Paidel on nüüd turniiritabelis 12 kohtumisega 24 punkti. Liider on FCI Levadia 28 silmaga, kuid neil on üks mäng varuks. Kolmas on FC Flora 17 punktiga, kuid neil on võrreldes Paidega viis mängu vähem peetud.