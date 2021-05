VIDEO | Elu kõige halvem otsus: UFC superstaari autot varastada üritanud kurikael löödi tänaval nokauti

Nimelt otsustas üks kurikael sisse murde Lewise maasturisse. Varga õnnetuseks sattus Lewis talle aga peale ning lõi mehe nokauti.

Lewis jagas hiljem juhtunust ka videot, kus oli näha, kuidas politsei kurikaela sündmuskohalt ära toimetas. „Ta jamas vale/õige autoga. Temaga on siiski kõik hästi,” kirjutas Lewis Instagramis.

Hiljem postitas ta Instagrami storysse foto oma veidike paistes rusikast ning kirjutas juurde sõna rahulolu. Samas märkis Lewis ka sinna juurde, et rusikaga kohtunud mehega on siiski kõik korras.

„Derrick Lewis rääkis mulle, et ta nägi, kuidas üks mees üritas tema maasturisse sisse murda. Ta lõi mehe nokauti. Seejärel saabus juba politsei, kes mehe üle võttis,” kirjeldas olukorda ESPN-i ajakirjanik Ariel Helwani.

Lewis on UFC-s võitnud viimased neli matši ning ilmselt seisab järgmisena ees tiitlimatš Ngannouga.

Lewis on profina pidanud 32 matši, millest ta on võitnud 25. 25-st võidust 20 on tulnud nokaudiga. UFC-s on ta seni nokauteerinud 12 vastast, kui ta suudab samamoodi seljatada veel ühe konkurendi, siis saab ta vastava rekordi ainuisikuliselt enda kätte.