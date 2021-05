Loe ametlikku otsust, millega Heiki Nabi vabastati ajutise võistluskeelu alt

- Kolleegium võtab arvesse, et esialgse võistluskeelu tühistamise taotluses on sportlane viidanud samadele asjaoludele, mille hindamisel tuleks asi ka sisuliselt lahendada. Neid sportlase väiteid ei saa jätta tähelepanuta. Kõikide asjaolude kaalumisele tuginev põhjendatud seisukohavõtt võib käesoleva asja eripära silmas pidades olla aeganõudev. Poolte esitatud tõendeid ja väiteid arvestades ei ole käesolevas asja menetlemise staadiumis üheselt ega kahtlusteta võimalik järeldada, et sportlasele võistluskeeldu ei määrata, nagu pole võimalik ka järeldada, et sportlasele võistluskeeld suure tõenäosusega siiski määratakse.