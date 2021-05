Boriss Šipunov: ootame piiride avanemist! Igas mõttes! OSA 3

Milline BFLis osalemise eesmärk saab klubil olla?

Turniiri formaat eeldab ühte ringi, see oli testhooaeg selleks, et kõik mehhanismid läbi töötada. Tegemist pole üksnes sportliku aspektiga, oleme lihtsalt sellises keskkonnas üles kasvanud, kahjuks väga alahinnatud spordikeskkonnas, kui spordiala arenemise edukust hinnatakse selle spordialaga tegelejate hulga järgi. Ent iga spordiala puhul me ootame proffide võitusid. Meie oludes võidavad professionaalid kõige kiuste, sest peamine mõõdupuu on see, kui palju on spordialaga tegelejaid.

Jalgpalli professionaalid… No ma ei arva, et Eestis tunnetab keegi neist praegu erilist konkurentsi.

Sellest me räägimegi. Ainult konkurents on liikumapanev jõud, kas pole? Peab olema võistluslik keskkond. Kui tegemist on aga entusiastide keskkonnaga, kes püüavad üksteiste suhtes kenad olla… Muidugi, kõikjal peab olema subordinatsioon, kuid peab olema ka konkurents.

Niisiis, kas Balti Liigas on teil eesmärgid olemas? Mille nimel Cosmos mängima hakkab?

Eesmärk on võidelda ja võita igas mängus, püüelda selle turniiri võitmise poole.

Mida annab võit selles turniiris?

Esmavaatlusel annab see tunde, et klubi või mängija on edasi arenenud. See pole väheoluline aspekt, Eesti klubi mängib Läti klubiga ja tahaks näidata, et me oskame mängida.

Selge, et eurokarikatele ei pääse, ehk midagi veel?

Mulle toodi argumendina meie talvisel koosolekul see fakt, et meil on mitteprofessionaalne spordiala, raha pole… Ma olen vist valge vares või ei saa millestki aru selles elus, kuid professionaal saab alguse professionaalsest suhtumisest sellesse, mida inimene teeb ja pärast seda tuleb ka raha. Mistahes alal. Kõik millegipärast ootavad aga imet: lähen pikutan, hommikul ärkan üles ja olen professionaal. Raha ei otsusta midagi, kui ma ei saa üheksa korda kümnest pallile pihta…

See kõik on selge, kuid kas klubil on olemas lisamotivatsioon selle turniiri võitmiseks, peale selle, et nad saavad end näidata?