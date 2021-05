15 miljonit eurot kodus istumise eest pole piisav! Fury: löön sel korral Wilderi kolju puruks

Nimelt teatasid ameeriklased, et Fury peab lepingu järgi sel suvel kohtuma hoopis Deontay Wilderiga. Fury ja Wilder on seni kahel korral vastamisi läinud. Esimene duell lõppes viigiliselt ning teise võitis Fury. Nüüd on ametlikult kinnitatud, et vastavalt lepingule on Wilderil õigus kolmandale matšile.

Esialgu püsis õhus võimalus, et Fury leer maksab Wilderile 15 miljonit eurot ja ameeriklane astub kõrvale. Nüüd selgub, et Wilder raha ei taha ning seega tulebki neil ilmselt vastamisi minna. Fury valduses on praegu WBC meistrivöö, mis kuulus varasemalt Wilderile.

„Wilder on täielik naljanumber. Ta tahtis saada 15 miljonit eurot. Tundub, et pean tema kolju lõhki lööma,” teatas Fury seepeale Instagramis.

Wilderi uus treener Mailk Scott märkis omakorda, et tema sportlane ei taha raha ning eesmärgiks on saada revanš poksiringis.

„Wilder lükkas rahalise pakkumise tagasi. Ta tahab verd, mitte raha kõrvale astumise eest. Sel korral saate näha hoopis teisel tasemel Wilderit,” lubas Scott.

Fury promootor Bob Arum on praeguseks juba broneerinud Las Vegases asuva Allegiant’i staadioni, et seal saaks võimaluse korral toimuda Fury ja Wilderi kolmas vastasseis. 65 000 inimest mahutav areen on kinni pandud 24. juuliks.

Joshua promootor Eddie Hearn on samal ajal alustanud läbirääkimisi WBO esimese väljakutsuja Oleksandr Usjkuga, kellel on reeglite järgi õigus järgmisena Joshuaga kohtuda. Joshua valduses on praegu WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd.

Briti meedia teatel võib Joshua ja Fury duell lükkuda nüüd detsembrisse. Kui esmalt pidi nende teine vastasseis aset leidma aasta lõpus Cardiffis, siis nüüd lükkuks see ilmselt kevadesse ja Wembley staadionile.