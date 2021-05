Heiki Nabi pääses ajutise võistluskeelu alt

Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe kinnitas Delfile, et Nabi ajutine võistluskeeld tühistati teisipäeval, kuid seda vaid uurimise ajaks. Nabi võib nüüd treenima hakata ja pääseb ka võistlustele, kuid sinna lubamine sõltub juba korraldajate otsusest.

"See oli täiesti loogiline otsus uurimise ajaks," lisas Vallimäe. Ta pakkus, et distsiplinaarkolleegiumi järgmine istung ei toimu ilmselt enne juunikuud, sest menetlus on mahukas.