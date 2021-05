REEDEL DELFI TV-s | Kuuendat aastat toimuv tänavaspordivõistlus “Kevad Battles” võpatab rahvast Nooruse Maja suveaias

Ürituse peakorraldaja Erik Naissaare sõnul on publikule garanteeritud kõrgetasemeline vaatemäng. „Street workout'iga tegelemine nõuab tohutult tugevust, tasakaalu ning painduvust. Lisaks meie parimatele sportlastele on kohale tulemas ka esinduslik delegatsioon Lätist, Leedust, Hispaaniast, Iisraelist, Ungarist ning Tšehhist. Võime öelda, et oleme taaskord korraldamas üht grandioossemat tänavaspordi üritust Euroopas.“