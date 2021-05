Kuulsaim, glamuurseim ja mainekaim vormel 1 võidusõit saab avapaugu 23. mail. Vaadake kõike seda voogedastuskeskkonnas Viaplay

Monaco võistlusrada on vaieldamatult F1 kuulsaim. Võistlusel on olnud poodiumi tipus ajaloo suurimad tähed ja ühtlasi on see võidusõit, kus kõik võistlusrajal olijad võidust unistavad. Monaco tihe ja käänuline rada esitab vormel 1 sõitjatele ainulaadse väljakutse ning see on üks väheseid radasid, kus Mercedes pole viimastel aastatel täiuslikult esinenud. Ka sel aastal on neile garanteeritud võitlus kuni viimaste meetriteni Red Bulliga, eesotsas Max Verstappeniga, kes Lewis Hamiltonile maailmameistritiitli pärast tugeva ja põneva lahingu annab. Vormel 1 saab näha ainult voogedastuskeskkonnas Viaplay.

Kui vormel 1 sõitjad Monaco Grand Prix’l autodesse istuvad, on motospordi absoluutse tippklassi kaasakiskuv võidusõit tagatud. Vormel 1 lühimal rajal on möödasõitmine peaaegu võimatu, arvestades ringraja kitsast piiret, pole ruumi eksimiseks ja igal ringil on vähe seisakuid. Ajalooline võistlus oli kaasaegsete vormel 1 maailmameistrivõistluste esimese aasta kalendris 1950. aastal ja alates 1955. aastast peetakse seda katkematult peaaegu igal aastal. Ringrada on aastate jooksul mitu korda muudetud, kuid see säilitab siiski oma 1929. aastast pärit põhiplaani.

„Monaco Grand Prix on teeninud erilise koha vormel 1 kalendris tänu traditsioonide, glamuurse keskkonna ja keerulise raja ainulaadsele kombinatsioonile. Sportlikust seisukohast on sealsed võistlused harva huvitavad, kuid võita on väga raske – seepärast võitu ka nii hinnaliseks peetakse.

Hooaja senine käik on näidanud, et maailmameistritiitli pärast käib duell Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni vahel, kuhu episoodiliselt võib sekkuda ka Valtteri Bottas. Samas võib Monte Carlo tänavarada pakkuda ka jalustrabavaid üllatusi, eriti kui Vahemere rannikul juhtub vihma sadama.

Ning pärast Bahreini äparduste rodu on Jüri Vipsil võimalus Monacos tõestada, et vormel 2 sarjas kuulub ta põhjendatult favoriitide sekka,” sõnab Viaplay vormel 1 Eesti kommentaator Toomas Vabamäe.