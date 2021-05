USA esindajatekoja spiiker kutsus üles olümpiamänge boikoteerima

"Me ei saa nii jätkata, et mõtleme, et olümpiamängude Hiinas toimumisel pole midagi viga," sõnas Pelosi Tom Lantose inimõiguskomisjoni istungil.

"Kahjuks kuuleme endiselt, kuidas Hiina jätkab kõigi poliitiliste dissidentide allasurumist. Me peame korraldama diplomaatilise boikoti, kui see olümpia tõepoolest toimub," ütles demokraadist spiiker. "Samas ma ei tea, kas see on võimalik, sest me pole varem sellega hakkama saanud."