Eesti ekskoondislane tegi meie jalgpalli noortetöö kohta karmi avalduse

Eesti koondises 89 mängu pidanud Stepanov lõpetas jalgpallurikarjääri 2012. aastal ja asus peagi tööle agendina. Paar aastat tagasi sai ekskaitsjast FC Tallinna spordidirektor ning kui ta süvenes meie noorte jalgpalli, avanes Stepanovile väga kurb pilt.

Stepanov kirjutas sotsiaalmeedias Eesti laste jalgpalli iseloomustamiseks järgnevat:

"Eesti laste jalgpall on see, kui laps ei taha, ei saa, teda ei huvita õppimine mõne treeneri juures ega mõnes klubis, kuid ta on sunnitud seal õppima.

Eesti laste jalgpall on see, kui sulle meeldib jalgpalli mängida, aga nad nõuavad sinult vana vormi eest 400 eurot, kui nad nõuavad sinult 900 eurot selle eest, et soovid jalgpallis midagi muud proovida.

Eesti laste jalgpall on see, kui su vana klubi teeb kõik selleks, et sa lõpetaksid jalgpalli mängimise, käiksid ükskõik kus - ujuksid, tegeleksid judo või jäähokiga -, kuid peamine, et ei pääseks mõnda teise klubisse tegema seda, mis sulle meeldib.

Eesti laste jalgpall on see, kui sõna jalgpall pole üldse vaja, sind huvitab laste vanematelt saadud 35–50 eurot kuus.

Eesti laste jalgpall on see, kui meeskonna treener räägib treeningu ajal 30 minutit telefoniga ja see on normaalne.

Eesti laste jalgpall on see, kui lastetreener ei ole võimeline, ei taha, ei oska mängijale sööta või söötu vastu võtta.

Eesti laste jalgpall on see, kui noortetreener raputab last käest ja karjub talle näkku.

Eesti laste jalgpall on see, kui noortetreener räägib lastele roppusi ja nad ei saa aru, kuidas treener seda endale lubada saab.

Eesti laste jalgpall on see, kui lapsi õpetatakse palli jalaga lööma, murdma, palli auti peksma, kuid neid ei õpetata kiiresti mõtlema, mängima ebastandardselt, mängima ilusat jalgpalli.

Eesti laste jalgpall on see, kui klubi pole absoluutselt huvitatud sellest, mis toimub tema noortemeeskondadega, peamine on võita meistrivõistlused ja istuda boksis ning karjuda: "Me oleme meistrid".

Eesti laste jalgpall on see, kui 30 last treenib väikesel platsil.