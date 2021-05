Vastuoluline ründetäht pääses üle pika aja Prantsusmaa jalgpallikoondisesse

"Ta (Deschamps) allus Prantsusmaa rassistliku osa survele. Ta on kursis, et Prantsusmaal jõudis paremäärmuslik partei kahel viimasel korral valimiste teise ringi. Seetõttu ma ei teagi, kas see otsus on vaid Didieri tehtud," rääkis Benzema toona.