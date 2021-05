Korvpallimaailma kuulsaim hääl läheb pensionile

79-aastase Alberti karjäär algas 1963. aastal raadios New York Knicksi kohtumisi vahendades, õige pea tegi ameeriklane sammu telesse.

Viimased 22 aastat on Albert töötanud telekanalis TNT. Seal kommenteerib ta ka oma viimast seeriat, tänavust NBA idakonverentsi finaali.

"Need 55 aastat NBA juures on justkui linnulennul mööda läinud. Mul on olnud õnn töötada niivõrd imeliste ja andekate inimestega. Nüüd tekib mul võimalus parandada oma aiatööde- ja tantsuoskusi," rääkis Albert oma tööandja pressiteate vahendusel.