Eesti olümpiakoondisesse lisandus uus sportlane

"Hea meel on, et me oleme Tokyos esindatud nii maanteesõidus kui ka maastikurattasõidus. Eriti rõõmustab, et meie naisratturite püüdluseid saatis edu ja Janika Lõiv saab võistelda olümpiamängudel," ütles EJL-i president Raivo Rand.