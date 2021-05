Fredo kaebust ei rahuldatud. Sarv süüdistab Eesti jalgpalliliitu reeglite rikkumises

Fredo, kelle vastu on prokuratuur seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatuna alustanud kriminaalmenetlust, kaebas Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni talle määratud keelu edasi, kuid EJL-i apellatsioonikomisjon seda ei rahuldanud. „On selge põhimõte: kui oma kultuuriruumis saadame oma lapsi kooli, treeningusse, huviringi, siis eeldame, et nad on seal hoitud ja kaitstud ning neid ei kuritarvitata ega väärkasutata ja kindlasti neid ei rünnata seksuaalselt,” selgitas apellatsioonikomisjoni esimees Priit Kotkas.