Tartusse kerkib ranna- ja reketialade sõpru rõõmustav uhke spordihoone

„Halli idee pärineb legendaarselt Tartu sulgpallitreenerilt Mart Siliksaarelt. Kuna mina tegutsen siin ettevõtluses juba ülikoolipäevist alates, tundsin soovi ja võimalust tekkinud tühimikku täites kogukonnale midagi tagasi anda. Loodan kogu südamest, et sportimisvõimalusi avardav multifunktsionaalne hall aitab tuua noori nutiseadmetest välja ja nakatab hoopis liikumispisikuga,“ selgitas Vallot Mangus projekti investeerimise tagamaid.

Kolmekorruselises spordihoones saab harrastada erinevaid liiva- ja reketialasid: lisaks sulgpallile ja rannavõrkpallile padelit, samuti huvi korral rannajalgpalli ja -tennist. Ka on loodud võimalused fitnessi ja joogatreeninguteks. Manguse sõnul loodetakse uksed avada järgmise aasta teises pooles, oodatud on nii tippsportlased kui asjaarmastajad.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul selgus hoonestusõiguse konkursi käigus, et mitmed investorid on valmis Tartu sportimisvõimaluste avardamisel kaasa lööma. Tema kinnitusel leidis linna juhtkond, et suure avaliku huvi tõttu tuleb erasektorile anda võimalus Annelinna spordihalli ehitamiseks.