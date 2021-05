Vägev Pärnu, üllataja Tarvas ja hulk läbikukkujaid

Kalev/Cramo vedas koduliiga suursoosiku koormat väärikalt. Keset hooaega Pärnult ja Raplalt saadud kaotusi pole mõtet ületähtsustada. Kaunase Žalgiris kaotas mõne mängu Leedu meistriliigas, CSKA jäi VTB Liiga põhiturniiril sootuks neljandaks… See kõik on normaalne, sest nende meeskondade tähelepanu koondus tugevamale sarjale.

Pärnu vägevus

Hooaja lõpuks polnud Pärnu Sadama hõbemedal enam mingi üllatus. Küll aga oli ootamatu see, et kokkuvõttes olid nad teistest lihtsurelikest klubidest selgelt paremad. Tõsi, meeskond komplekteeriti varakult, kuid domineerivaid staare selles polnud.

TalTechi altminek

Tegelikult hakkas kohe algusest kiiva kiskuma. Võib-olla oli selline meeskond vähe kogenud peatreenerile Kris Killingule liiga vara haugatud suur suutäis. Igatahes õiget mängujoonist meeskond ei leidnud. Olukorra muutsid keerulisemaks ka rohked vigastused ja koroonaviirus. Kõige tipuks lahkus ja mitte just kõige sõbralikumalt Kangur.

Poolamatöörlik Tarvas



Kas Eesti meistriliigas on võimalik ainult paar korda nädalas treenides olla viimase hetkeni küünte ja hammastega medalis kinni? On küll! Selle tõestuseks on Rakvere Tarvas, kelle osa vanemaid mängijaid sõitis meeskonna juurde treenima kõigest paaril korral nädalas. Ühtlasi kerkis poole kohaga korvpallur Renato Lindmets pronksiseeria viimastes mängudes ka minutite poolest põhitegijate hulka. Tarva kapten oli 37-aastane Lindmets kogu hooaja jooksul nagunii.