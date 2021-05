CSKA sõlmis peatreeneriga uue lepingu, skandaalsel Mike Jamesil pole võimalik klubisse naasta

"On selge, et Itoudise siin viibides ei saa James CSKA juures olla," ütles Vatutin.

James ja Itoudis läksid sel hooajal mitmel korral riidu ja kuigi Vatutin üritas tüli lahendada, mõistis ta lõpuks, et see pole võimalik ja James peab lahkuma.

Kuigi James sõlmis käesoleva hooaja lõpuni lepingu NBA klubi Brooklyn Netsiga , kehtib tema kontraht CSKA-ga edasi. See lõppeb 2023. aasta suvel, täpselt nagu ka Itoudisel. 30-aastane James on ennast Brooklynis näidanud heast küljest ja ilmselt tekib tal võimalus NBA-s jätkata. Püsiva lepingu korral saavad James ja CSKA koostöö ilma suuremate probleemideta lõpetada.

"Mul on hea meel, et Mike'il on NBA-s hästi läinud. Ta on omamoodi iseloomuga inimene ja suurepärane korvpallur. Läbisaamine pole katkenud, ta õnnitles mind pärast Euroliiga finaalturniirile pääsemist," sõnas Vatutin.