Boriss Šipunov: ootame piiride avanemist! Igas mõttes! OSA 2

Edasi on huvitavam: Leedu, Läti, Valgevene on öelnud, et mängivad praegu ja ka edaspidi BFLis, kuid taustal on midagi valesti – teil tuleb Eestiga kokku leppida. Meil on selline kohalik ütlus: „Üks ei taha – kaks ei saa“, sellises suhtes oleme meie armastatud jalgpalliliiduga.

Sest esimest sammu on lihtsam teha koos mõttekaaslastega. Mingit vastastikust kontakti meil Viimsi juhtkonnaga ei tekkinud. Olen realist, ei heida meelt ega rõõmusta selle üle. Oleme valmis igasugusteks stsenaariumideks, kuid selleks on vaja klubipoolset tahet, kes saab aru, mida tal vaja on. Praegu on olukord selline, et kui meil oleks olnud kolm klubi, siis oleksime pidanud helistama hakkama ja pakkuma meie juures mängimist. Kuid olukord on teine: need, keda see huvitab, võtavad ise meiega ühendust, meie kontaktid on avalikud, tunneme kõik üksteist. Uus klubi Leedust on huvi tundma hakanud. Leppisime kokku, et anname neile dokumentide paketi, mis on võrdlemisi mahukas. Seal on lahti kirjutatud, mida meie teeme, mida nemad teevad, et kõik saaksid aru – oleme ühe protsessi osalised.