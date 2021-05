Tartu maastikumaratoni virtuaaljooks tõi spordiradadele üle 3500 inimese

Individuaaljooksust võttis osa ka jooksufanatt Mart Einasto, kes läbis 42 km. „Ta on raskel ajal parim lahendus sellele võistluste näljale, mis ilmselt jooksjaid praegu on tabanud. Et ikkagi natukene hommikul on liblikad kõhus ja see tunne on erilisem ja rada on maha märgitud ning kohtab ka teisi, mida virtuaaljooksu puhul ei pruugi üldse juhtuda,“ nendib ta.