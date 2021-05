Latvala tegi Hyundai aadressil väikse torke: olen kindel, et vähemalt meie saame hakkama

"Portugalis on teekatteks peen liiv, mis muudab hommikuste läbimiste ajal raja esimeste autode jaoks libedaks. Pärastlõunal on haardumine parem, kuid ka teekate on karedam. Samas oleme varem näinud, kui raske see ralli autode ja rehvide jaoks on," kommenteeris Latvala. "Sebi jaoks on ilmselt esimesena rajal olemine väga raske, kuid tean, et ta annab endast parima. Elfyn (Evans) on veidi paremal positsioonil, samas kui Kalle (Rovanperä) stardipositsioon on meie sõitjatest parim."