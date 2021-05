Stardib Olerex Eesti kardispordi meistrisari

Pikkade traditsioonidega Eesti kardisport alustab laupäeval Rapla kardirajal oma järjekorras 59. meistrisarja hooaega. Suure juubeli eelsel aastal elab kardisport paremini kui ei kunagi varem ning tänavune hooaeg tõotab kujuneda mälestusväärseks paljude seas.

Suurim muudatus Olerex Eesti kardispordi meistrivõistluste sarjas on täielik üleminemine rahvusvahelise kardiliidu CIK-FIA klassidele. Ligemale 10 aasta pikkune protsessi lõpule viimine tähendab peamiselt seda, et meistrisarjas sõidetakse üksnes klassides, mis esindatud ka EM- ja MM-võistlustel. Monoklassid jätkavad võistlemist väljaspool meistrisarja.

Kas kuningas tõugatakse troonilt?

Meistrisarja kiireimat võistlusklassi KZ2 on aastaid valitsenud Sten Dorian Piirimägi. Mitmekordne Eesti meister ja ka parimaks Eesti kardisportlaseks valitud Piirimägi alustab tänavust hooaega küll selge favoriidina, kuid lisaks senistele klassi tugevatele tegijatele Antti Rammole, Jakob Mattias Ojale, Georg Kõssile jt on rajal eelmise aasta lõpus maailmameistrivõistlustel klassis OK väga edukalt võistelnud Markus Kajak.

Ehkki kuuekäiguline KZ2-klassi kart erineb otseveolisest OK-klassi kardist nagu öö ja päev, ning võttes arvesse, et Kajak on KZ2 kardil teinud vaid mõned üksikud stardid, on hooajaeelne kiirus see, mis peaks ärevaks tegema iga sõitja. Hetkel Eesti parima kardisportlase tiitlit enda käes hoidev Kajakut võiks kevadel näidatud tempo põhjal pidada selgeks tiitlipretendendiks.

Teiseks senist jõudude vahekorda muutvaks sõitjaks on Kajaku kõrval tema tiimikaaslane Siim Leedmaa. Samuti mitmekordne Eesti meister ning samuti Eesti parimaks kardisportlaseks nimetatud Leedmaale on harjumine uue ja kiire sõiduriistaga sujunud lihtsamini, kui ta seda ise arvata oskas.