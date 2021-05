Red Bull pole Pérezega rahul. Mida see tähendab Vipsi jaoks?

Kui Jüri Vips sõlmis lepingu Red Bulliga, ei mõistnud ta, millesse end mässib. Või teisalt... Just Red Bullis võid sa kuninglikus vormelisarjas kõrgustesse tõusta, kui oled tegija.

Red Bullil on tänavu üks ja selge probleem: Max Verstappen võitleb Lewis Hamiltoniga tiitli pärast, kuid tiimikaaslane Sergio Pérez ei toeta teda piisavalt. Õigupoolest on see mure olnud 2018. aastast, kui Daniel Ricciardo meeskonnast lahkus. Nii Pierre Gasly kui ka Alexander Albon ei vedanud Red Bulli mõistes välja. Esiteks ei saa Verstappen abi ning teiseks kingitakse meeskondlik tiitel ja koos sellega hunnik raha vabatahtlikult Mercedesele.

Tänavuseks hooajaks palkas Red Bull üle pika aja sõitja väljastpoolt oma noortesüsteemi, sest punapullide seast polnud kedagi võtta. Ent ka Pérez, kes on selle hooaja neljast etapist kolmel teeninud punkti ning saanud neljanda ja kaks viiendat kohta, pole Red Bulli jaoks piisav. Ta on toonud meeskonna punktidest ainult 29%, kui kinga saanud Alboni saavutus tiimis sõidetud aja jooksul oli 37%. Võrdluseks: Mercedese teine sõitja Valtteri Bottas on meeskonda aidanud 41% punktidega.

Max Verstappen: „Keeruline, kui oled liider ja selja taga on kaks Mercedest, kes määravad taktika.”

„Vajame hädasti Pérezelt suuremat pingutust, aitamaks Verstappenit ja meeskonda ning et Mercedesel ei avaneks neid taktikalisi võimalusi, mis neil praegu on,” kuulutas Red Bulli pealik Christian Honer pärast Hispaania GP-d. „Peame saama oma mõlemad autod etteotsa, et Pérez peaks võitlust Rosbergiga.”

Ka Verstappen kurtis, et ei saa tiimikaaslaselt abi. „Keeruline, kui oled liider ja selja taga on kaks Mercedest, kes määravad taktika. Kui Pérez mulle appi tuleks, ei saaks Mercedes teha kaht boksipeatust nagu Barcelonas, ja võitja otsustaks see, kes suudab paremini rehve säästa. Olen võitluses täiesti üksi, Mercedese mehed võivad teha, mida tahavad, sest nende seljatagune on tühi.”

Areneb liiga aeglaselt