Valitsus eraldas Poolas peetud Eesti-Tšehhi jalgpallimängu katteks 140 399 eurot

Eesti meeste jalgpallikoondis pidi 24. märtsil alustama maailmameistrivõistluste valiksarja Tallinnas A. Le Coq Arenal mänguga Tšehhi vastu, kuid vastavalt Eestis toona kehtivatele reeglitele ei olnud lubatud välitingimustes korraldada üritusi, kus osaleb koos korraldajatega rohkem kui 100 isikut, kirjutab ERR Sport. Et korraldada aga jalgpalli MM-valikmängu, on UEFA nõuete järgi tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.