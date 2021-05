Fury ja Joshua tiitlimatš sattus suure küsimärgi alla

Fury ja Wilder on juba kaks korda poksinud. Kui nende esimene kohtumine 2018. aasta detsembris lõppes viigiga, siis 2020. aasta veebruaris suutis Fury Wilderi alistada. Meeste kolmas matš pidi toimuma mullu, kuid koroonakriisi tõttu ei leitud selleks toimumisaega.

Nüüd otsustas USA kohtunik Daniel Weinstein, et Wilderil on lepingu järgi täielik õigus nõuda Furyga kolmandat matši ning see peab toimuma tänavu enne 15. septembrit.