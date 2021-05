DELFI VIDEO | Dorbek: Eesti karmid koroonareeglid maksid meile VTB Ühisliiga edasipääsu

Martin Dorbek ütles, et kuigi Kalev võitis nii koduse meistritiitli ja karika ning Eesti-Läti liiga, oleks nad väga tahtnud ka VTB Ühisliigas play-offi jõuda.

"Eestis on terviseametis muud reeglid. Kui keegi jääb haigeks, peavad kõik isolatsiooni minema. See maksis meile nii mõnegi mängu kätte. Pidime käima kaheksakesi võõrsil mängudel ja üks alistusvõit ei läinud kaotusena kirja, me ei saanud ühtegi punkti. Oleks meil publik olnud saalis, nagu Venemaal, siis oleks kodus veel mõnegi võidu võtnud. Kaks-kolm korda isolatsioonis olla oli päris keeruline," sõnas Dorbek.