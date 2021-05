DELFI VIDEO | Heiko Rannula: meid murdis finaalseeria teine mäng, peale mida enam jalgu alla ei saanud

Järgmistes mängudes on Kalev olnud oluliselt kindlam, võites need möödunud laupäeval 68:53 ja täna 96:70. Kogu seeria võitis avamängu kaotanud Kalev mängudega 3:1.

"Eks peale kaotatud mängu on esmast emotsiooni raske üles leida, aga kui reaalselt võtta, siis hõbe on tänasel päeval meie lagi ja sellega tuleb rahul olla. Meid jätkus kaheks mänguks, kui aus olla," tunnistas Rannula Delfi TV kaamera ees.

"Meid murdis seeria teine mäng, eks seal on omad põhjused. Peale seda olime murtud ja enam jalgu alla ei saanud. Et meie mängiks nendega võrdselt, võtab palju energiat ja tahtejõudu. Terve play-off oli tegelikult raske, eks kõik võtab oma osa. Teine mäng Kalev/Cramo vastu oli viimane jõupingutus ja kolmandas said nemad juba enesekindluse kätte."