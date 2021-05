DELFI VIDEO | Esimese Eesti meistritiitli võitnud Rauno Nurger: olen hooajaga väga rahul!

"Olen hooajaga väga rahul. VTB liiga oli kindlasti minu jaoks samm edasi. Sain piisavalt mänguminuteid ja võin selle hooajaga rahule jääda. Hooaja lõpupoole hakkas mäng paremini liikuma, nagu minuga pahatihti ikka on. Ei tea, kas see on sellest, et harjun tiimiga rohkem ära ja hakkan treenerist rohkem aru saama, aga ongi hea, kui lõpupoole läheb paremini ja play-offiks tipptasemel oled," lausus Nurger, kes Eesti Meistriliiga play-off'is toetas meeskonda keskmiselt 12,43 punktiga mängu kohta ja võttis keskmiselt 5 lauapalli.