KOGU TÕDE SEERIAST | Favoriit näitas võimu, Pärnu boss tahab järgmiseks kevadeks Kalev/Cramole lähemale jõuda

Tosinal korral Eesti meistriks kroonitud Kalev/Cramo jäi Eestis viimati tiitlita 2015. aastal. Tänavu oli pärast kahte mängu seis 1 : 1, aga siis lükkas favoriit kõrgema käigu sisse. Neljas matš kuulus Kalevile 96 : 70.

Esimest korda nii kaugele jõudnud pärnakad polnud sugugi õnnetud. Klubijuht Johan Kärp oli võistkonnale tellinud särgid kirjaga „Ajalugu tehtud”.

„Panime üsna neutraalse sõnumi, et ei oleks häbi selga panna,” selgitas Kärp. „Meile pole see mingi kaotus. Õnnitleme Cramot – vahe on tuntav. Aga olen oma poiste üle nii uhke. See on meie jaoks tohutu pidupäev, uskuge mind! Järgmine aasta paneme uuesti ja proovime Cramole kuidagi lähemale saada. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga peame seda tegema.”

Kuldmedalite üle paistsid kõige õnnelikumad olevat Kalevi ameeriklased. Läks aega, aga lõpuks said nad aru, mis mängus oli.

Eesti Päevalehe tähelepanekud finaalseeria neljandast kohtumisest