Belgia teatas 26-mehelise EM-i koosseisu, nimekirjas ka tõsist vigastust raviv Dortmundi poolkaitsja

"Me ei oota Witselilt midagi. Fakt, et ta on seal, on auhind raske töö eest, mis ta viimastel kuudel on teinud. Lõpliku otsuse teeme 11. juunil, kuid niikaua anname talle võimaluse tööd teha ja end valmis seada," rääkis Belgia koondise peatreener Roberto Martinez.