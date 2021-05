Kolleegi kurikuulsa natsi kohtunikuga võrrelnud Saksamaa jalgpalliliidu president astus tagasi

65-aastane Keller tunnistas, et tegi "tõsise vea", kui võrdles 23. aprillil toimunud koosolekul DFB asepresidenti Rainer Kochi kunagise Rahvakohtu (Volksgerichtshof) presidendi Roland Freisleriga (30.10.1893 - 3.02.1945). Viimast tunti selle poolest, et ta oli oma kohtualuste suhtes erakordselt julm ning saatis nad enamasti tapalavale.

Täna avaldas Keller teate, millega taandab end DFB presidendiametist, et alaliit saaks teha "sügavale ulatuva ja vajaliku restardi", vahendab Deutsche Welle.

"DFB peab muutuma. See peab taastama oma usaldusväärsuse ning usalduse oma terviklikkuse ja tulemuslikkuse suhtes," ütles Keller, kurtes, et on oma organisatsioonis korduvalt kokku puutunud "vastupanu ja müüridega", kui ta üritas alaliitu muuta "professionaalsemaks ja kaasaegsemaks".