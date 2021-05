VIDEO | Eesti rallikrossihooaeg algas treeningpäevaga: näha on osalejate kasvu

„Treeningpäev annab ka signaali hooaja kohta ja näha on osalejate kasvu. Kõige suurem kasv tuleb krosskartide klassis, aga kasvab ka Supercar-klassis osalejate arv,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Treeningpäev ongi hea võimalus katsetada uut tehnikat või talve jooksul täiustatud autosid. Ühtlasi annab komitee sõitjatele infot reeglimuudatuste ja muude oluliste uuenduste kohta.“

Supercar klassiga liitub näiteks Maiko Tamm, kes varem võistles Ladaga ja saavutas mullu sellega Lätis juunioride meistritiitli. „Sihid on kõrgemal kui Eesti ja Baltikumi võistlused, seepärast vahetasimegi autot ja masinaklassi,“ rääkis Mitsubishi Evoga võistlema hakkav Tamm. „Laitses oli alles teine kord autot testida, liigume samm-sammult. Olen väga tänulik perekonnale, meeskonnale, Ligur Racingule ja kogenud võidusõitjale Ivo Traubergsile abi eest.“

Valitsev Supercari Eesti meister Arvo Kask testis Laitses aga Super1600 klassi autot. „Saime auto valmis ja seepärast katsetame, võistelda kavatsen ikka Supercariga,“ sõnas ta. „Treeningpäev on väga hea algus hooajale, saab talvised muudatused järele proovida ja autot seadistada, samuti kontrollida muu varustuse valmisolekut.“

Super1600 klassi sõitja Kevin Allik oli talvel teinud tööd muuhulgas oma võistlusauto mootori ja käigukasti kallal. „Tunne on hea, auto töötab nagu peab,“ lisas Allik.

Rallikrossikomitees krosskarte esindav Raul Orav näeb nende populaarsuse kasvu taga väga head võimsuse, massi ja maksumuse suhet. „Rajal teevad krosskardid kõige kiiremat sõitu,“ ütleb ta „Harrastajate seas on tekkinud oma sõpruskonnad, uusi sõitjaid on tulnud eri valdkondadest, on nii rallisõitjaid, motosportlasi, lihtsalt fänne.“