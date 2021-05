VIDEO | Ööpimeduses toimetanud transamehed andsid Ronaldo Juventusest lahkumise kuulujuttudele hagu juurde

Itaalia väljaanne Per Semper Calcio avaldas video, millest on näha, kuidas grupp mehi ööpimeduses superautosid treileri peale laevad. Operatsioon leidis aset kell 3 hommikul.

Ronaldo "kullakesed" viis minema Lissabonis baseeruv transpordifirma, mis peaks olema selge vihje, et need saadeti teele mehe kodumaa Portugali poole. Nende kallite autode omanikku on juba pikemat aega seostatud tema endise koduklubi Lissaboni Sportinguga.