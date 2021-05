Urmas Sõõrumaa ütles välja, millist medalisaaki EOK Eesti sportlastelt Tokyost ootab

"Tuleb minna võitma, mitte lihtsalt võitlema, sest see on spordi üks olemus. Aga olümpiale pääsmise kadalipp on nii tihe, et kõik kes sinna pääsevad on tegelikult juba võitnud," ütles Sõõrumaa uues Olümpiaakadeemia podcastis.

Sõõrumaa lisas, et olümpia tulemustega võiks jääda rahule juhul, kui eestlased võidavad paar medalit.

Sportlaste vaktsineerimisest rääkides tõdes EOK president, et need sportlased, kes vaktsiini soovisid, seda ka said: "Kui ühiskonnas on elanikud, kes on väga suures ohus, siis on sportlase kohus anda teed neile, kellel on oht suurem. Siin olukorras pole mõtet hakata võitlema ja teistest ette trügima. Pigem me oleme lähtunud sellest, et mis suundi valitsus annab ja me ei ole hakanud tagauksest sisse pugema."

Tokyot tabanud olümpiavastaste protestide lainet pidas Sõõrumaa loomulikuks. "Tänapäeval midagi 100% kindlat ei saagi olla," ütles ta mängude toimumise kohta.

"Kohalikud elanikud on vastu olümpiamängudele, see on üsnagi loomulik. Mäletan, et ka Rio de Janeiro olümpia ettevalmistuse ajal olid suured miitingud, sest olümpia toob kaasa suuri muutusi linnades. Eks koroonaviiruse tõttu on kõik inimesed üle maailma stressis. Kõik, mis veelgi rohkem segadust tekitab, see paneb protesteerima."

Eesti Meedia olümpiaülekannete vedaja Marko Kaljuveer sõnas, et olümpia ärajäämise kohta pole mitte ühtegi vihjet tulnud: "Mul oli pikk kolmetunnine koosolek OBS-i (Olympic Broadcasting Services) inimestega ja esines ka ROK-i president Thomas Bach video vahendusel. Mitte ühtegi vihjet, et olümpia peaks ära jääma – ei olnud. Töötame välja plaane, kuidas teleinimesed peaksid saama seal mullis oma tööd teha. Mitte silpigi ei räägitud sellest, et olümpia peaks ära jääma või keegi sellele üldse mõtleks."

