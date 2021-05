Evans andis Ogier'le hoiatuse: pole kahtlustki, et suudan teda võita

"Pole kahtlustki, et ta on väga hea. Samas pole ka kahtlust, et suudan teda võita," sõnas Evans enesekindlalt DirtFishi vahendusel Ogier' kohta.

"Ta pole mitte ainult väga kiire, vaid ka väga kaval ning ma ei hakkagi väitma, et see on lihtne. Tean, et see on väga keeruline ning väga vähesed on suutnud seda teha, kui ajalooraamatutesse vaadata," tunnustas Evans tiimikaaslast. "Samas oleme nüüdseks üsna mitmel korral näidanud kiirust ja et ka õnn võib meie poolel olla."