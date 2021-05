Boriss Šipunov: ootame piiride avanemist! Igas mõttes!

Hooaja käigus koostatakse kalendrit Eestis järgmiselt: nädalavahetustel – mängupäev, nädala keskel – karikamängud. Lisaks pannakse nädala sisse veel kaks või kolm meistrivõistluste vooru. Lisaks sellele ei arvestata kalendris aknaid koondiste mängudele, mis on UEFA normide rikkumine. Meile saadeti eelmisel nädalal: vaadake, selline kalender. Hiljem hooaja käigus tuleb kiri: leppige ise edasilükkamine kokku, lükake kuhugi edasi. Kuhu meil on edasi lükata? Nädala keskel on karika- või meistrivõistluste mängud, kuid hakkame otsima. Siis meile öeldakse: teeme enne jõule pausi. See oli sellel aastal, sest keegi kardab, et ei jõua koos sugulastega pühadelauda. See on tõestisündinud lugu. Meistrivõistlused pandi meil jaanuarini seisma. Millised sõpruskohtumised sellistes tingimustes toimuda saavad? Seetõttu pakumegi mingil moel kõikide kalendrite tasakaalustamist. BFL võtab selle töö enda peale, kooskõlastame kõike, seejuures rõhutasime iga liidu jaoks, et BFL-is osalemine on klubi otsus, kes tahab osa saada täiendavast arenguimpulsist. Klubi on see, kes ütleb: „Jah! Me oleme valmis, me leiame aja.“ Balti liiga katab klubidele transpordikulud, majutuse ja toitlustuse mängu päeval ning kohtunike kulud. Jagasime protsessi kahte eraldi ossa: tahate mängida – mängige, mõelge treeningprotsessile, korralduslik pool on aga täielikult meie kanda.