FOTOD JA TIPPHETKED | Pärnu Sadama hoog rauges kolmandal veerandajal, Kalev/Cramo võitis 12. Eesti meistritiitli

"Esiteks suured tänud Pärnu tiimile, kes võitles ja tekitas meile suuri probleeme. Neil on head treenerid ja mängijad, nendega polnud lihtne. Muidugi olid meil vigastused ja asjad, mistõttu pidime leidma viisi, kuidas Pärnu vastu mängida. Nad on füüsilised, head ründelaua võtjad, neil on võimu ja viskajaid. Pidime olema selles seerias agressiivsed ja veenma kõiki andma endast 100 protsenti, 70-80 protsendist Pärnu vastu mängida ei piisa," tunnustas Štelmahers vastast, enne kui karjus võidujoovastuses kaamerasse: "Estonia, opaa!"