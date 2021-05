Juba sel nädalal: Missos sõidetakse võidu kohalikus karikasarjas

Tänavusest aastast muudeti võrdsemate tingimuste loomiseks sprindi võistlusklasse. „Näiteks varasemas tagaveoliste klassis haarasid ülemvõimu BMW-del sõitjad, nüüd jaguneb klass mootori töömahu järgi ja oma võimalus on ka neil, kes ei sõida võimsa mootoriga BMW-ga,“ lisas Sibul. Misso tehnikaspordikeskuse eestvedaja Armo Raag ütles, et kaudselt on tänase karikasarja ajalugu pikem kui Misso raja oma. „Talvel lükkasime põllule raja lahti ja saigi võidu sõita. Eks sealt kõik algas,“ sõnab ta. „Võistlussari on kandnud aja jooksul erinevaid nimesid, Misso karika nime all sõidame eelmisest aastast.“