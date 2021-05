VIDEO | Imelise võiduvärava löönud väravavaht Alisson pühendas tabamuse varalahkunud isale

Mängumehe isa Jose Becker uppus 24. veebruaril Brasiilias traagilises õnnetuses. Võiduvärava löönud Alisson meenutas mängu järel just oma isa. "Olen väga emotsionaalne. Viimaste kuudel on minu ja minu perega palju juhtunud," sõnas Alisson intervjuus Sky Sportsile. "Jalgpall on mu elu. Olen mänginud seda nii pikalt, kui mäletan. Oleksin tahtnud, et isa oleks seda mängu näinud. Olen kindel, et ta tähistab seda praegu Jumala kõrval."