NBA-s lõppes põhiturniir, valitsev meister Lakers jäi esimesena kuue parema seast välja

Kui idakonverentsis olid kuus otse play-offi pääsejat selgunud, siis läänekonverentsis heitlesid kuuenda koha nimel Los Angeles Lakers ja Portland Trail Blazers. Meeldetuletuseks: NBA uue süsteemi järgi on play-off'i koht tagatud vaid mõlema konverentsi kuuel esimesel, seitsmenda kuni kümnenda koha võistkonnad jagavad omavahel kaks ülejäänud kohta.

Blazers kohtuses viimases voorus Denver Nuggetsile, Lakers läks vastamisi New Orleans Pelicansile. Väike edu kuulus Blazersile, kellele piisas Nuggetsi alistamisest, et kuues koht kindlustada. Lakers vajas lisaks võidule Blazersi kaotust.